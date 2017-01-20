Gebze'de "Ziyafet Sofrası" Tiyatro Oyununa Büyük İlgi

Gebze Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında izleyicilerle buluşturduğu "Ziyafet Sofrası" isimli tiyatro gösterimi büyük ilgi gördü.



Gebze Belediyesi'nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Etkinlik kapsamında 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşen "Ziyafet Sofrası" isimli tek perdelik komedi türündeki tiyatro gösterisi, Gebzeli tiyatro severlerden büyük ilgi gördü. Kahkahanın bir an bile eksik olmadığı iki sarhoşun karınlarını doyurmak için girdikleri dergahta başlarından geçen komik olayların anlatıldığı tiyatro gösterisi Gebzeli tiyatro severlerden tam not aldı. - KOCAELİ