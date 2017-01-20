Gebze'de Yangın

Gebze ilçesindeki bir alış veriş merkezinin bacasında çıkan yangın söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Tatlıkuyu Mahallesi mevkisindeki bir alış veriş merkezinin 3. katında bulunan restoranın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.



Yangın, hasara neden oldu.



Güvenlik nedeniyle dışarı çıkarılan vatandaşlar ve çalışanlar, daha sonra içeri alındı.