Gebze'de Şubat Meclisi Gerçekleşti

Gebze Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda bulunan meclis salonunda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker başkanlığında gerçekleşti.



Gebze Belediyesi Şubat ayı olağan meclis oturumu bir önceki aya ait karar özetinin oylanması ve yoklama ile başladı. Gündem maddelerinin tek tek görüşülerek karar bağlandığı şubat ayı meclis oturumunda gündemin 4. maddesi olan Gaziler Mahallesi 1706 sokak No: 1'de oturan Fırat Kalkanı Harekatı'nda Şehit düşen Şehit Topçu Er Oğuzhan Demir'in isminin bir parka verilmesine ilişkin Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyon Raporu oy birliği ile kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülüp karar bağlanmasının ardından Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker meclis üyelerinin günden dışı öneri ve taleplerini dinledi, sorularını cevaplandırdı. Gebze Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı 1 Mart Çarşamba günü saat 16: 00'da gerçekleşecek. - KOCAELİ