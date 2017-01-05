Gebze'de "Skate Park" Yapıldı

Gebze'de Belediyesi'nce, Yenikent Mahallesi'nde bulunan Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir Parkı'na gençlerin kaykay yapabilecekleri "skate park" yapıldı.



Belediyeden yapılan açıklamada, parkın birinci etabının daha çok çocuklara yönelik dizayn edildiği, ikinci etabın ise gençlerin spor aktivitelerini daha sağlıklı bir ortamda gerçekleştirmeleri ve güvenli spor yapabilmeleri için uygun hale getirildiği belirtildi.



Avrupa standartlarında inşa edilen skate parkta, gençlerin kaykay sporlarını artık daha profesyonel ve güvenli yapabilecekleri aktarılan açıklamada, yapımı tamamlanan parkta ayrıca gençlerin voleybol ve basketbol oynayabilecekleri bir alanın oluşturulduğu kaydedildi.