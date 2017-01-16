Gebze'de Sahipsiz Hayvanlar Toplanıyor

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yol kenarlarında sahipsiz ve başıboş dolaşan atları topluyor.



Gebze yollarında başıboş dolaşan atlar, trafiğin aksamasına sebep olurken zaman zaman sürücülere de zor anlar yaşatıyor. Evsel çöp konteynerleri içerisinde ki atıkları dağıtan sahipsiz hayvanlar çevre kirliliğinde de sebebiyet veriyor. Bu görüntülere sebebiyet veren sahipsiz atlar, Gebze Belediyesi ekiplerce toplandı, belirlenen at sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı. Vatandaşların ihbarlarını değerlendiren ekipler, konuyla ilgili denetimlerini ve toplama işlemlerini sürdürüyor. - KOCAELİ