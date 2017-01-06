Gebze'de İşadamı, Fetö'den Tutuklandı

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen bir lojistik firmasının sahibi olan 2 kardeşten biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrolle serbest kaldı.



Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir lojistik firmasının sahibi olan kardeşler, Adem ile Mustafa Yalçınkaya geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen kardeşlerden Adem Yalçınkaya tutuklandı, Mustafa Yalçınkaya ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.



- Kocaeli