Gebze'de Bozulan Yollarda Yama ve Onarım Çalışması

Gebze Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle bozulan yollarda yama ve onarım çalışması yapıyor.



Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Mevlana Mahallesi Özgür Caddesi'ndeki asfalt yama çalışmasını tamamladı. Ekipler Mollafenari Mahallesi ve Mimarsinan Mahallesi'ndeki parke yol ve kaldırım onarım çalışmalarına da devam ediyor. Tavşanlı Mahallesi 4537 sokakta bordür çalışmalarını tamamlayan ekipler yama ve onarımın yanı sıra Köşklüçeşme Mahallesi'nde imar planlarında yol olarak gözüken tabi bitki örtüsü ile kaplı olan yolun açılması çalışmalarını sürdürüyor. - KOCAELİ