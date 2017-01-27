Gebze'de Bozulan Asfalt Zeminler Onarılıyor

Gebze Belediyesi, bozulan yol zeminlerinin bakım onarım çalışmasını yapıyor.



Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, İSU'nun bakım onarım çalışmalarını tamamlamasının ardından Cumhuriyet mahallesi 2213 sokakta bozulan yol zemininde mekanik malzeme ile geçici onarım çalışması yaptı. Kış ayları nedeniyle yollarda meydana gelen tahribatlar, fen işleri ekipleri tarafından tamir ediliyor. Geçici olarak onarılan sokak ve caddelerdeki bozuk asfaltlar, asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte fen işleri ekiplerince yenilenecek. - KOCAELİ