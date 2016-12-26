Gebze Belediyesinden Yılbaşı Denetimleri

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesi ilçe genelinde lokanta ve alkol satışı yapılan büfeler denetlendi.



Denetlemelerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı, kullanılan ve tüketime sunulan gıdaların sağlıklı olup olmadığı, alkollü mamullerin son tüketim tarihi ve ticari faaliyet belgeleri incelendi.



Kontroller neticesinde mevzuata aykırı ticari faaliyet gösterdiği tespit edilen iş yerleri hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.



Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve tüketici haklarına uygun hizmet alabilmeleri için ekiplerin denetimlerini sürdürdüğünü belirten yetkililer, vatandaşların konuyla ilgili şikayet, talep ve önerilerini 0262 641 78 08 ve Alo Zabıta 153'de bildirmelerini istedi.