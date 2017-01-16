Gebze Belediyesi, Engelli Vatandaşları Hastanelere Ücretsiz Taşıyor

Gebze Belediyesi, ilçede ikamet eden engelli vatandaşların hastane ulaşımlarını ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.



Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçede ikamet eden engelli vatandaşları, ücretsiz olarak hastanelere taşıyor. Engelli vatandaşların engellerini bir nebzede olsa ortadan kaldırmayı hedefleyen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, "Engelli Nakil Aracı" ile engelli vatandaşları hastanelere ve kamu kurumlarına naklini gerçekleştiriyor. Gelen talepleri değerlendiren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, engelli vatandaşların hastane hizmetlerinden daha kolay faydalanabilmeleri için araç ve personel desteğinde bulunuyor. Evlerinden alınan engelli vatandaşlar hastanede veya kamu kurumunda işleri bitince Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personellerince tekrar evlerine bırakılıyor. Özellikle kış aylarında ulaşım konusunda büyük sıkıntılar çeken engelli vatandaşlar hizmetten oldukça memnun. Engelli nakil hizmeti gelen talepler doğrultusunda yıl boyunca devam ediyor. - KOCAELİ