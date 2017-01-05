Gear S3'ü Tüm Detaylarıyla Konuştuk

Samsung, yeni akıllı saati Gear S3'ü kısa bir süre önce ülkemizde de tanıtmış ve hemen arkasından da satışa sunmuştu. Daha önce bu tanıtımından da sizlere seslenmiş ve Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen ile de bir röportaj düzenlemiştik.



Bu defa daha derinlemesine konuşma fırsatı bulduğumuz Gear S3 için Samsung Electronics Ürün Müdürü Emre Tezbaşaran konuğumuz oldu. Samsung'un yeni akıllı saatini canlı yayında etraflıca konuştuk. Eğer canlı yayını kaçırdıysanız, yayın tekrarını hemen yukarıdan izleyebilirsiniz.