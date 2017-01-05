GDZ Elektrik Dağıtım karda, kışta, yağmurda, çamurda sahada

Ege Bölgesi'nde kış uzaktan görüldüğü gibi kolay geçmiyor. Özellikle sahada görev yapan ekipler, zorlu hava şartlarıyla mücadele ediyor. İzmir ve Manisa'da elektrik dağıtım hizmeti veren GDZ Elektrik ekipleri, Ege'nin karlı dağlarında, şiddetli rüzgarında 7/24 faaliyet gösteriyor.

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Metin Demirdağ, yoğun yağışın ve şiddetli fırtınanın etkili olduğu kış mevsiminde arızalara anında müdahale edebilmek için ekip sayısının arttırıldığını söyledi. Ege Bölgesi'nde kış aylarının zannedildiği gibi yumuşak geçmediğini belirten Demirdağ, "Rüzgar hızının saatte 150 kilometreyi bulduğu, kar ve tipinin hayatı zorladığı alanlarda ekiplerimiz görevde. 2016 yılında hizmet bölgesine 288 milyon TL'lik yatırım yaptık. Zorlu kış şartlarının etkisini azaltmak için yapılan yatırımlarımız var. Ekiplerimiz gece/gündüz sahada kesintisiz enerji için çalışıyor" dedi.

Metin Demirdağ, elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin büyük kısmının açık alanda görev yaptığını söyledi. Demirdağ şöyle konuştu:

"Ege Bölgesi'nde hizmet verdiğimiz için hava koşullarından çok etkilenmediğimiz düşünülür. Ancak Ege, hızı saatte 150 kilometreyi bulan rüzgarlarıyla meşhurdur. Çeşme gibi sahil ilçelerimizde rüzgar saatte 80-90 km hızla eser. Kıyı Ege'de kışları ılıman geçse de iç Ege kısımları, Soma, Kırkağaç, Demirci, Gördes, Akhisar ilçelerinin kırsal kesimleri, Yuntdağı, Spil, Bozdağ bölgelerimizde kış şartları çetin olur.

Çeşme, Urla, Karaburun gibi ilçeler lodostan yoğun etkilenir. Olumsuz hava koşulları elektik şebekesine kalıcı hasar verebiliyor. Tel kopması, direk yıkılması gibi etkilerle oluşan arızalara müdahale hava koşulları nedeniyle zorlaşır. Buna rağmen ekiplerimiz 7/24 esasına göre sahada göreve devam eder. Tek hedefimiz, bölgemize kesintisiz enerji sağlamak."

288 milyon TL'lik yatırım

Hem bölgeye iyi hizmet verebilmek hem de zorlu hava koşullarının etkisini en aza indirmek için yatırımlara devam ettiklerini belirten Demirdağ, "EPDK tarafından onaylanan 2016 yılı yatırım bütçemizin güncellenmiş tutarı 288 Milyon TL'dir. Kasım ayı sonu itibariyle bütçenin yüzde 88'ine tekabül eden 253 milyon TL'si harcandı.

Bunun 198 milyon TL'si şebeke yatırımlarına harcandı. 417 adet yeni trafo merkezi, 287 km orta gerilim havai hat, 876 km alçak gerilim havai hat, 167 km orta gerilim yeraltı kablo, 735 km yeraltı alçak gerilim elektrik tesisi yapıldı" dedi.

İleri teknoloji arıza sürelerini kısalttı

Teknolojik yatırımlarla şebekenin aralıksız izlendiğine dikkat çeken Demirdağ, şu bilgileri verdi:

"İklimsel sebeplerle elektriğe aşırı yüklenme olabiliyor. Kullandığımız teknolojik alt yapı sayesinde, bu nedenle meydana gelen arızalardan anında haberimiz oluyor. Ayrıca bu tür yüklenmeleri önleyici tedbirler alınıyor. Tüm şebeke trafolarımızdaki enerji durumunu canlı olarak izlediğimiz için iklimsel nedenlerle oluşan fiziki arızalar nedeniyle kesintinin yaşandığı yeri ve sebebini kolaylıkla tespit edebiliyoruz. Bu sayede arıza sürelerimiz kısalıyor."

Manisa'nın yüksek kesimleri her kış kar alır

Arıza ekiplerinin yoğun kar alan Manisa'da, yağışın arttığı ve yolların kapalı olduğu dönemlere uygun hazırlıklarla faaliyet gösterdiğini belirten Demirdağ, "Özellikle kuzey kesimlerde etkili kar yağışı nedeniyle yolların kapandığı noktalarda, mevcut dağıtım hatlarımızda gerekli bakım çalışmalarını önceden yapılar, kalıcı arızanın yaşanmaması için önlemler alınır. Buna rağmen ekiplerimiz arıza noktalarına ulaşabilmek için gece gündüz sahadadır" dedi.