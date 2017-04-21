Gdaü Pa Sosyal Kalkınma Komite Toplantısı

Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) Sosyal Kalkınma, Eğitim, Araştırma ve Bilim Genel Komitesi, GDAÜ katılımcılarına ulusal mevzuatın uyumlulaştırılması gayretlerini, Bologna süreci doğrultusunda mesleki yeterliliklerin tanınmasını sağlayacak şekilde artırmaları çağrısı yaparak, diploma ve yeterliliklerin karşılıklı tanınmasını sağlamaya yönelik tedbirler benimsemelerini tavsiye etti.



Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) Sosyal Kalkınma, Eğitim, Araştırma ve Bilim Genel Komite Toplantısı, "Yükseköğretim Alanında İşbirliği" başlığıyla düzenlendi.



Toplantıda kabul edilen deklarasyonda, Güneydoğu Avrupa'nın bütün olarak AB'yle entegrasyonunu/bütünleşmesinin bölgede barış, istikrar ve ilerlemeyi güven altına almanın en önemli mekanizmalarından birini temsil ettiği belirtilerek, genişleme sürecinin ve GDAÜ katılımcıları tarafından AB bütünleşme süreci içerisinde sarf ettikleri gayretlerinin bir parçası olarak özellikle yükseköğretim alanında gösterdikleri gayretlerin ve başlattıkları reformların önemi vurgulandı.



Parlamenter işbirliğinin, özellikle yükseköğretim alanında devamı için etkin/verimli mekanizmaların ilgi ve önemine ağırlık verilmesi, GDAÜ katılımcı ülkelerinin yükseköğretim yetkilileri arasında yükseköğretim alanında bölgesel işbirliğini güçlendirmeye yönelik işbirliğini takviye etme gereği hatırlatılarak, AB üyesi olmayan ülke GDAÜ parlamentolarıyla bilgi birikimi ve deneyim alışverişinin teşvik edilmesinde parlamentoların önemine ve rolüne işaret edildi.



Parlamenter diyaloğun yoğunluğunda ve kurumsallaşmasında artışın Güneydoğu Avrupa için geniş kapsamlı bir yükseköğretim perspektifi oluşturmakta kilit öneme sahip olduğunu kaydedildi.



Yükseköğretimin uluslararasılaşmasının, bilgi çağının sunduğu fırsatları kullanarak yükseköğretim kalitesini artırmanın ve uluslararasılaşma derecesini pekiştirmenin bir aracı olarak öneminin altı çizildi.



Sosyal Kalkınma, Eğitim, Araştırma ve Bilim Genel Komitesi, GDAÜ katılımcıları arasında yükseköğretim alanında bölgesel işbirliğinin iyi uygulama örnekleri alışverişiyle ve ulusal yasal mevzuatlar kabul ederek ve uyumlulaştırarak pekiştirilmesini teşvik ederek, katılımcıları yükseköğretim ile ilgili kurumsal işbirliğini teşvik etmeye, idari kapasiteleri takviye etmeye ve kurumsal işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak politika tedbirleri benimsemeye çağırdı.



Komite, eğitim reformlarının, özellikle yükseköğretim alanında, Avrupa bütünleşme süreci ve Bologna süreci tarafından ortaya konan ilkelere uymayı gözeterek, daha etkin uygulanması için çağrıda bulunurken, katılımcıları engelli bireylerin yükseköğretime tam erişimlerini sağlamak üzere gerekli önlemleri almaya davet etti.



GDAÜ katılımcılarına ulusal mevzuatın uyumlulaştırılması gayretlerini, Bologna süreci doğrultusunda mesleki yeterliliklerin tanınmasını sağlayacak şekilde artırmaları çağrısı yapan komite, ilgili her seviye ve türdeki anlaşmaların nihai olarak neticelendirilmesi gayretlerini yoğunlaştırmak suretiyle, diploma ve yeterliliklerin karşılıklı tanınmasını sağlamaya yönelik tedbirler benimsemelerini tavsiye etti.