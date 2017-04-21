Gdaü Pa Sosyal Kalkınma Komite Toplantısı

Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) Sosyal Kalkınma, Eğitim, Araştırma ve Bilim Genel Komite Toplantısı, İstanbul'da başladı.



"Yükseköğretim Alanında İşbirliği" başlığıyla düzenlenen toplantının açılışında konuşan GDAÜ PA Sosyal Kalkınma, Eğitim, Araştırma ve Bilim Genel Komitesi Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Balkan halklarının özgün sesini yansıtan ve bölge ülkelerinin girişimiyle teşkil edilen yegane oluşum niteliğindeki GDAÜ'nün, geçen yıl yirminci yaşının kutlandığını hatırlatarak, "Bölgesel sahiplenme ilkesinin sahadaki somut örneklerinden birisi niteliğindeki GDAÜ çerçevesinde yürütülen işbirliğinin parlamenter boyuta da teşmil edilmesi, Balkan milletlerinin demokratik iradelerinin temsilcisi olan biz milletvekillerinin halklarımıza sunduğu çok değerli bir armağan olmuştur." diye konuştu.



Parlamentolar arasındaki iş birliğinin güçlenmesinin, ülkeler arasında insandan insana ilişkilerin ve doğrudan etkileşimin artması anlamına geleceğine işaret eden Çavuşoğlu, bölge halklarının birbirlerini daha iyi tanımalarının, kültürel yakınlığın farkındalık unsuruyla birleştirerek, karşılıklı anlayış ve güvene dayalı barış içinde bir ortak geleceğin inşasına katkıda bulunacağını söyledi.



Çavuşoğlu, GDAÜ Parlamenter Asamblesi'nin kurucu sütunlarını oluşturan uzmanlık komitesi toplantılarına büyük önem verdiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:



"Komite toplantılarına geniş iştirak sağlanması, iş birliğine yönelik müşterek irademizin, sahada somut projeleri uygulayacak uzman ve teknokratlarımıza doğrudan ve en çabuk biçimde yansıtılmasına da imkan tanıyacaktır. Toplantımızın konusu olarak 'Yükseköğretim Alanında İşbirliği' başlığını belirledik. Bölgemizde yükseköğretim alanında iş birliği Bologna Süreci ile ivme kazanmıştır. Avrupa Yükseköğretim Alanı oluşturulması, yükseköğretimde kalitenin artırılması, öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin hareketliliğinin sağlanması ve yaygınlaştırılması gibi uluslararasılaşma politikalarını destekleyen hedefleri olan Bologna Süreci'ne GDAÜ PA üyesi ülkelerin büyük çoğunluğunun üye olması hepimiz için memnuniyet verici bir durumdur."



Toplantıda, Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajans Başkanı Mesut Kamiloğlu ve Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun sunumlarının ardından komite raporu ve deklarasyon müzakere edilecek.



Katılımcıların Bursa ziyaretlerinin ardından toplantı, yarın sona erecek.