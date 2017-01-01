Gbc'den Başsağlığı ve Kınama

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Üyesi Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC) İstanbul Ortaköy'deki bir gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısını dolayısıyla başsağlığı ve kınama mesajı yayımladı.



GBC Başkanı Arif Kurt'un yayımladığı mesajda,"Yepyeni umutlarla 2017'ye girdiğimiz ilk saatlerde, ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya yönelik alçakça saldırıda onlarca insanımızı ve yabancı misafirlerimizi teröre kurban verdik. Gözü dönmüş eli kanlı katillerin İstanbul Ortaköy'de ırk, dil ve din ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği bu insanlık dışı saldırı, gerekçesi ne olursa olsun ve nereden gelirse gelsin bir insanlık suçudur. İnsanlarımızı ve yabancı konuklarımızı acımazsızca öldüren teröristlerin bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermelerini bekliyoruz.Birlik – beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve demokratik yaşamı hedef alan terör saldırılarını Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ve Gaziantep Basın Cemiyeti olarak lanetliyor, hain saldırıda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP