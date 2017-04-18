Gazzeliler, Dünyanın En Uzun Radyo Röportajını Yaptı

Gazze'de "Filistin Esirler Günü" için 65 saat aralıksız gerçekleştirilen programla dünyanın en uzun radyo röportajı rekoru kırıldı.



Programı gerçekleştiren Muhammed Heniye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, radyocu arkadaşı Fatma el-Kadı ile İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular meselesine dikkati çekmek için 65 saatlik en uzun radyo röportajını gerçekleştirdiklerini söyledi. Heniye bu kapsamda İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumlarının konuşulduğu görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Röportajla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye çalıştıklarını ifade eden Heniye, Guinness'in şartlarını dikkate alarak çalışmalarını yürüttüklerini, rekorlarının kabul edilmesi için şanslarının büyük olduğunu aktardı.



"Bir milyon sene esaret" ismini verdikleri programı düzenleyen "Esirler Basın Bürosu" Müdürü Abdurrahman Şedid de "Esirlerin seslerini dünyaya duyurmak, İsrail'in onlara yönelik gerçekleştirdiği ihlallere dikkati çekmek için bir dalga başlattık. 65 saat boyunca gerçekleştirilen programda esirlerin çektikleri acıları ve hayallerini anlattık. İçinde bulundukları durumun uluslararası çerçevede yankı bulmasını istiyoruz." dedi.



Filistin'de her yıl 17 Nisan "Filistin Esirler Günü" olarak anılıyor.