Gazzeli İşçilerin Kurtarılması Çağrısı

Filistinli direniş grupları ve Filistinli kuruluşlar tarafından 1 Mayıs işçi bayramı münasebetiyle, İsrail ablukası altında zor hayat şartlarının gölgesindeki Gazze Şeridi'nde yaşama tutunmaya çalışan "işçilerin kurtarılması" çağrısı yapıldı.



Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) 1 Mayıs işçi bayramı münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, "Ablukanın sürdüğü, üç ağır savaşın yaşandığı ve fabrikaların çoğunun yıkıldığı Gazze'de, işçilerin kurtarılması ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çaba harcanmalıdır." dedi.



Gazze Ticaret Odası da yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki işçi ve işsizlik sorunlarına çözüm bulunmasının vakti geldi. Uluslararası camiaya, Arap ve Müslüman ülkelere Gazzeli işçilere yardım etmeleri ve işsizlik sorununa çözüm bulmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.





Öte yandan yazılı bir açıklama yapan Mizan İnsan Hakları Merkezi de Gazze'deki işsizlik ve fakirlik sorununa dikkati çekerek, sorunların tehlikeli bir boyuta ulaştığına vurgu yaptı.





Filistin Halk Partisi ise yaptığı yazılı açıklamada, Gazzeli işçilerin kurtarılması çağrısında bulunarak, "Gazzeli işçilerin durumları günbegün daha da kötüleşiyor." dedi.





Birleşmiş Milletler'in (BM) raporlarına göre, fakirliğin had safhada olduğu Gazze'de halkın yüzde 80'i dış yardımlara bağlı bir şekilde hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.





Dünya Bankası tarafından daha önce açıklanan raporda, Gazze'deki işsizlik oranının yüzde 41.7 olduğu kaydedilmişti.