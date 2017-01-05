Gazzeli Balıkçılardan Israil'e Tepki

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-Gazzeli balıkçıların balıkçı iskelesinde toplanması

-Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş'ın basın açıklaması Gazzeli balıkçılar, İsrail donanmasının, bir meslektaşlarının kaybolmasına neden olan saldırısına tepki gösterdi.



Balıkçılar, olaya yönelik tepkilerini göstermek üzere balıkçı iskelesinde toplandı.



Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş yaptığı basın açıklamasında, "İsrail donanması, Gazzeli balıkçılar hakkında ihlallerde bulunmaya devam ediyor. En sonuncusunu da dün akşam yaşadık. İsrail gemisi balıkçı teknesini batırdı, olayda Filistinli balıkçı Muhammed el-Hissi kayboldu." dedi.