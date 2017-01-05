Gazzeli Balıkçılardan İsrail'e Tepki

Gazzeli balıkçılar, İsrail donanmasının, bir meslektaşlarının kaybolmasına neden olan saldırısına tepki gösterdi.



Balıkçılar, olaya yönelik tepkilerini göstermek üzere balıkçı iskelesinde toplandı.



Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş yaptığı basın açıklamasında, "İsrail donanması, Gazzeli balıkçılar hakkında ihlallerde bulunmaya devam ediyor. En sonuncusunu da dün akşam yaşadık. İsrail gemisi balıkçı teknesini batırdı, olayda Filistinli balıkçı Muhammed el-Hissi kayboldu." dedi.



Söz konusu teknenin, İsrail donanmasına ait birliklerin, kasıtlı olarak çarpması sonucu battığını ifade eden Ayaş, kaybolan balıkçıyı arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.



İsrail'in 5 balıkçıyı da gözaltına aldığını kaydeden Ayaş, İsrail ile kayıp balıkçının gözaltında olup olmadığını sormak için iletişime geçtiklerini ancak İsrail'in kendilerine bilgi vermeyi reddettiğini aktardı.



Ayaş, uluslararası topluma İsrail'in balıkçılara yönelik ihlallerine son vermek için harekete geçme çağrısında bulundu.



Ayrıca Gazzeli balıkçılar, kaybolan meslektaşları ve ailesiyle dayanışma için iki gün balığa çıkmama kararı aldı.



Gazze açıklarında İsrail donanmasına ait bir geminin saldırısı sonucu Filistinlilere ait bir balıkçı teknesinin battığı ve olayda Filistinli Muhammed el-Hissi'nin kaybolduğu bildirilmişti.



Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Antlaşması'na göre, Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nin 20 mil açığına kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip. Ancak, İsrail yönetimi, Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.



Gazze'deki Balıkçılar Sendikası verilerine göre, bölgede yaklaşık 50 bin kişinin geçimi, 4 bin balıkçı tarafından sağlanıyor.