Gazze Sanayisini "Çöküşten Kurtarın" Çağrısı

Filistin Sanayi Birliği, uluslararası topluma "Gazze Şeridi'nde ekonomi ve sanayinin tamamen çöküşünün engellenmesi" çağrısında bulundu.



Filistin Sanayi Birliği Genel Sekreteri Vaddah Besisu, Gazze'deki Beytu's-Sahafe (Basın Evi) Kurumunda düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda binden fazla işletme ve atölyenin yıkıldığını, sanayi sektörü çalışanlarının yüzde 70'inin işlerini kaybettiğini söyledi.



İsrail ablukasının sanayi sektörünün sıkıntılarını daha da artırdığını belirten Besisu, "Sanayi için gereken ham maddelerin Gazze'ye girişine izin verilmesi konusunda uluslararası toplumun İsrail'e baskı yapmasını, aynı şekilde işletme sahipleri ile çalışanlarına Gazze'ye giriş çıkışlarında kolaylık sağlanmasını istiyoruz." dedi.



Besisu, "Gazze'nin Yeniden İmarı Konferansı'na katılan donör ülkeler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda yıkılan işletmelerin maruz kaldığı zararın tazmin edilmesi ve yeniden aktif hale getirilmesi için gereken katkıyı sağlamalı." ifadelerini kullandı.



Mısır'ın başkenti Kahire'de Ekim 2014'te düzenlenen "Gazze'nin Yeniden İmarı" konulu uluslararası konferansa katılan donör ülkeler, yarısı bölgenin imarında, yarısı insani yardım amaçlı kullanılmak üzere 5,4 milyar dolarlık yardım taahhüdünde bulunmuştu.



Filistin Sanayi Birliği, İsrail'in son saldırılarında Gazze sanayisinin yaklaşık 47 milyon dolar zarara uğradığını belirtmişti.