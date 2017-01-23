Gazze'den Mısır'a "Refah'ı Açın" Çağrısı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Vekili ve İç Güvenlik Güçleri Müdürü Tevfik Ebu Naim, Mısır yönetiminden Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını talep etti.



Ebu Naim, Refah Sınır Kapısı'na ziyareti sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sınır kapısı uzun süredir kapalı. Bu nedenle Mısırlı kardeşlerimizin Gazze Şeridi'ndeki halkın insani ihtiyaçlarının giderilmesi için kapıyı açmasını temenni ediyoruz." dedi.



Tedavi amacıyla ya da iş veya okul için bölge dışına çıkması gerekenler olduğunu belirten Ebu Naim, "Buradaki insanlar Refah'a umut kapısı olarak bakıyor. Özellikle hasta ve tedaviye ihtiyacı olanlar var. Bu nedenle Mısırlı kardeşlerimizden bir an önce kapıyı açmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbeden bu yana Gazze ile arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı neredeyse tamamen kapalı tutuyor. Kapı, zaman zaman kısa süreliğine açılıyor.



Gazze'de giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor. Bu kapılardan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın 2006 yılında seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer kapılardan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının Batı Şeria'ya geçişi, Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor. Kerm Ebu Salim Kapısı da çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.