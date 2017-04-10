Gazze'den Mısır'a Destek

Gazze'de onlarca Filistinli, Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerindeki iki kilisede meydana gelen saldırılarda hayatını kaybedenleri mum yakarak andı.



Yerel bir gençlik girişiminin çağrısıyla Mishal Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliğine katılan Filistinliler, Mısır bayraklarının yanı sıra düzenlenen saldırıları kınayan pankartlar açtı ve yaşamını yitirenler adına mum yaktı.