Gazze'den Mısır'a Destek

Gazze'de onlarca Filistinli, Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerindeki iki kilisede meydana gelen saldırılarda hayatını kaybedenleri mum yakarak andı.



Yerel bir gençlik girişiminin çağrısıyla Mishal Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliğine katılan Filistinliler, Mısır bayraklarının yanı sıra düzenlenen saldırıları kınayan pankartlar açtı ve yaşamını yitirenler adına mum yaktı.



Girişimin yetkililerinden Alaeddin Abid, Mısırlıların hüzünlerine ortak olmak için mum yaktıklarını belirtti. Mısır'ın, Gazzelilerin istek ve arzularına açılan kapı hükmünde olduğunu belirten Abid, Mısır'da güvenlik ve huzurun yeniden hakim olması temennisinde bulundu.



İskenderiye ve Tanta'da düzenlenen bombalı saldırılarda 43 kişi yaşamını yitirmiş, 119 kişi yaralanmıştı.