Gazze'deki Memurların Maaşlarından Kesinti Yapılması

Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze Şeridi'ndeki kamu çalışanlarının maaşlarından kesinti yapması Gazze'de düzenlenen gösteride protesto edildi.



Gazze'deki "Şehit ve Yaralı Yakınlarını Koruma Derneği" önünde toplanan Filistinliler, kamu çalışanlarının maaşlarından yapılan kesintiye tepki gösterdi.



Hamas'a bağlı Toplu Eylem Birimi Başkanı Eşref Ebu Zayid, gösteride yaptığı konuşmada, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze halkını hedef alıyor. Binlerce esir ailesinin erzağını keserek, sosyal yardımları durdurarak, bazı şehit yakını ve yaralıların maaşlarında kesinti yaparak krize yol açıyor." dedi.



Hükümetin Gazze'ye yönelik tutumunu eleştiren Ebu Zayid, "Bugün tüm dünyaya bir mesaj göndermek için buradayız. Gazze halkı boyun eğmeyecek ve doğru düzgün bir hayat sürmenin çözümünü bulacaktır." diye konuştu.



Gazze Şeridi'ndeki kamu çalışanları, mart ayı maaşlarını yüzde 30 kesintili alırken, Uzlaşı Hükümeti kesintinin geçici olduğunu ve ambargodan kaynaklandığını bildirmişti.



Filistin'de 2 Haziran 2014'te Ulusal Uzlaşı Hükümeti kurulmuş, ancak Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet Gazze Şeridi'nde göreve başlayamamıştı.