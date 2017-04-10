Gazze'deki Memurların Maaşlarından Kesinti Yapılması

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı İsmail Heniyye, Gazze'deki memurların maaşlarında kesintiye gidilmesinin, uluslararası camianın himayesindeki siyasi bir senaryonun parçası olabileceğini söyledi.



Katar'ın, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta inşa ettiği Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Camisi'nin açılış töreninde konuşan Heniyye, memurların maaşlarının kesilmesinin tehlikeli siyasi bir adım olduğunu ifade ederek, "Filistin meselesiyle ilgili kapalı kapılar ardında anlaşmaların yapıldığı yönünde sözler dolaşıyor. Böyle bir ortamda gündeme gelen maaş krizinin, uluslararası camianın himayesinde siyasi bir senaryonun parçası olabileceği uyarısında bulunuyoruz." diye konuştu.



Meselenin insani boyutu olduğunu ve hiç kimsenin başkasının rızkıyla oynayamayacağını söyleyen İsmail Heniyye, "Biz, kanuni görevlerini yerine getiren Gazze'deki memurların maaşları kesildiği andan itibaren buna karşı çıktık." dedi.



Heniyye ayrıca, dün Mısır'ın İskenderiyye ve Tanta kentlerinde kiliselere yönelik düzenlenen saldırıları kınayarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifa diledi.



"Arap ülkelerinin güvenlik ve istikrarı, bizim güvenlik ve istikrarımızdır." diyen İsmail Heniyye, bu krizde Mısır halkının yanında olduklarını kaydetti.



Katar Gazze'nin Yeniden İmarı Komitesi Başkan Yardımcısı Halid el-Hardan ise caminin 1 milyon 600 bin dolara mal olduğunu dile getirdi.



Hardan, Katar'ın Gazze halkının sıkıntılarını hafifletmek için proje üretmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.



Gazze Şeridi'ndeki kamu çalışanları, mart ayı maaşlarında yüzde 30 kesinti olduğunu belirtmişti. Uzlaşı Hükümeti ise kesintinin geçici olduğunu ve ambargodan kaynaklandığını bildirmişti.



Filistin'de 2 Haziran 2014'te Ulusal Uzlaşı Hükümeti kurulmuş, ancak Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet Gazze Şeridi'nde göreve başlayamamıştı.