Gazze'deki Memurların Maaşlarından Kesinti Yapılması

Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze Şeridi'ndeki memurların maaşlarında yaptığı kesinti, Hamas'a bağlı Değişim ve Islah Bloku tarafından protesto edildi.



Gazze'de düzenlenen gösteride konuşan Değişim ve Islah Bloku Başkanı Mahmud ez-Zehhar, hükümeti, uluslararası yardımları Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki kamu çalışanları arasında adil bir şekilde dağıtmaya çağırarak, "Biz parlamento temsilcileri olarak Filistin halkı adına hükümeti, Filistin davasına karşı kurulan siyonist ve uluslararası komplolara karşı uyarıyoruz." dedi.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan maaşlardan kesinti kararını geri çekmesini ve 2011 yılında Kahire'de imzalanan Filistin anlaşmasını uygulamasını isteyen Zehhar, "Abbas'ın Filistin'i yok olmaya sürükleyen ve Gazze'deki kuşatmanın devam etmesine neden olan siyasi hayatını sonlandırması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Yasama Konseyi Hukuk Heyeti Başkanı Muhammed Ferac el-Gul da hükümetin söz konusu kararı Abbas ile koordineli aldığına işaret ederek, "Hükümetin maaşlardan kesinti kararı bizim için şaşırtıcı olmadı. Çünkü bunlar Gazze'nin krizde boğulması ve ambargonun uygulanması için sistematik uygulamalardır." diye konuştu.



Gul, Filistin kanunlarına göre Abbas'ın başkanlığının 2009 yılında sona erdiğini savunarak, "Bu kararlar apaçık hak ihlalidir. Uluslararası kanunlara ve Uluslararası Çalışma Örgütü ilkelerine aykırıdır. Abbas veya uzlaşı hükümeti tarafından alınan bütün kararlar geçersizdir." ifadelerini kullandı.



Gazze Şeridi'ndeki kamu çalışanları, mart ayı maaşlarında yüzde 30 kesinti olduğunu belirtmişti. Uzlaşı Hükümeti ise kesintinin geçici olduğunu ve ambargodan kaynaklandığını bildirmişti.



Filistin'de 2 Haziran 2014'te Ulusal Uzlaşı Hükümeti kurulmuş ancak Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet Gazze Şeridi'nde göreve başlayamamıştı.