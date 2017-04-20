Gazze'deki Enerji Sıkıntısı

Filistin'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze Şeridi'nde yaşanan elektrik krizi nedeniyle hastaların hayatlarının tehlikede olduğunu bildirdi.



Kızılhaç Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, bölgede elektrik kesintilerinin devam ettiğine ve mevcut yakıt miktarının kritik bir aşamaya ulaştığına işaret edilerek, "Gazze'deki elektrik krizi nedeniyle sağlık bakım sisteminin tümü tehlike altında." ifadesine yer verildi.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün bölgede başta hastaneler olmak üzere, jeneratörlerin çalışması için gerekli yakıtın azlığı nedeniyle, teşhis ve destek hizmetlerinde kısıtlamaya gidildiğini açıklamıştı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Kurumu ise geçen pazar günü bölgedeki tek elektrik santralinin Filistin yönetimi tarafından akaryakıta uygulanan vergiler nedeniyle, üretimi durdurduğunu açıklamıştı.



İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin ihtiyacı olan yaklaşık 400 megavat elektriğin yalnızca 212 megavatı karşılanabiliyor. İsrail tarafından 120, Mısır'dan 32 megavat elektrik sağlanırken akaryakıt sıkıntısı nedeniyle sık sık duran Gazze'deki santralden yalnızca 60 megavat elektrik elde edilebiliyor.