Gazze'deki Elektrik Sıkıntısı

Gazze Şeridi'nde son dönemde artan elektrik sıkıntısına çözüm bulunması amacıyla gösteri düzenlendi.



"Ablukayı Kırma ve Yeniden İmar Ulusal Girişim Heyeti"nin çağrısı üzerine Gazze kent meydanında toplanan göstericiler, "Karanlıkta boğuluyoruz", "Yüzlerce hastamızın elektriğe ihtiyacı var", "Elektrik hayatın ruhudur" yazılı pankartlar taşıyarak, yaşadıkları sıkıntılara en kısa sürede çözüm bulunmasını istedi.



AA muhabirine konuşan Gazzeli Fayize Ebu Delal, "Bugün burada elektrik krizine çözüm bulunması için toplandık. Elektrik olmadan çok zor koşullarda yaşıyoruz. Bu sıkıntının devam etmesi hayatımızı durdurdu." ifadelerini kullandı.



Yedi çocuk annesi olduğunu söyleyen Ebu Delal, elektriğin gün içinde sınırlı verilmesinin hayatı olumsuz etkilediğini, çocukları için yemeklerini odunda pişirmek zorunda kaldığını belirtti.



Cemilen en-Nebbahin isimli Gazzeli de elektrik sıkıntısına bir an önce çözüm bulunması için uluslararası örgütlere ve insan hakları savunucularına acil müdahale çağrısında bulundu.



Elektrik krizinin sebepleri



Yaklaşık 10 yıldır elektrik sıkıntısı yaşanan bölgede sık sık meydana gelen kesintilerin son zamanlarda artması halkın protestolarına neden oluyor.



Gazze'deki Enerji ve Tabii Kaynaklar Kurumu, akaryakıt sıkıntısı nedeniyle bölgedeki tek elektrik santralinde üretimin geçen hafta durduğunu açıklamıştı. Böylece bölgedeki elektrik sıkıntısı iyice arttı.



İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin ihtiyacı olan yaklaşık 400 megavat elektriğin şu an yalnızca 152 megavatı karşılanabiliyor. İsrail tarafından 120, Mısır'dan 32 megavat elektrik sağlanırken Gazze'deki santralden 60 megavat elektrik elde edilebiliyordu.



Gazze'de Hamas'a bağlı elektrik dağıtım şirketi, Ramallah'taki Filistin hükümetinin elektrik santralini çalıştırmak için gereken yakıttan yüksek vergi almasının krizi büyüttüğünü belirtiyor.



Filistin hükümeti ise bunu reddederek Hamas'ın dağıtım şirketi ve enerji kurumunda etkinliğini sürdürmesinin hükümetin görevlerini yerine getirmesini engellediğini savunuyor.