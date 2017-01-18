Gazze'deki Elektrik Krizi

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Gazze'deki elektrik krizinin çözülmesi için çağrıda bulundu.



Hayye, Vakıflar Bakanlığı tarafından İslam Üniversitesi'ndeki Kuran-ı Kerim hafızları için düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Gazze vefa gösterilmeyi, yardım eli uzatılmayı hak ediyor." dedi.



Hiç bir şart koşulmaksızın elektrik verilmesi gerektiğini kaydeden Hayye, Gazze'nin "karanlığa boğulmak suretiyle komplolara maruz kaldığını" ancak tüm bu çabaların başarısızlıkla sonuçlanacağını ifade etti.



Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum cuma günü yaptığı açıklamada, Gazze'deki elektrik krizinden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Rami el-Hamdallah hükümetini sorumlu tutmuştu.



Filistin Başbakanı Hamdallah ise Hamas'ın "hükümetin Gazze'de elektrik sıkıntısına neden olduğu" yönündeki suçlamalarına tepki göstererek, hükümetin Gazze'de elektrik sektörü için yılda 279 milyon dolar harcadığını, bunun Filistin'deki bütçe açığının yüzde 30'una tekabül ettiğini söylemişti.



Hamas yönetimini "emrivaki hükümeti" olarak da niteleyen Hamdallah, Hamas'a tüm bakanlıklar ile kurumları Filistin hükümetine teslim etmesi konusunda çağrıda bulunmuştu.



Gazze'de elektrik şirketlerinin ödediği vergilerdeki artış ve İsrail ile Mısır'dan gelen nakil hatlarındaki arızalar elektrik krizinin büyümesine neden olurken, yaşanan uzun süreli kesintiler yıllardır İsrail ablukası altında bulunan Filistinlilerin mevcut sıkıntılarını daha da artırıyor.