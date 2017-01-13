Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, Gazze'deki sorumlu taraflara, elektrik krizine acil şekilde çözüm bulunması çağrısında bulundu.



Yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki elektrik krizi hakkında endişe duyduğunu ifade eden Mladenov, Gazze'de yapılan barışçıl gösterilere saygılı olunması ve soruna çözüm bulunması gerektiğini söyledi.



Kente çok az elektrik verildiğini dile getiren Nikolay Mladenov, 2 milyon Gazzeliye belli saatler dışında elektrik verilmediğini ve bunun insanlar arasında gerilime yol açtığını ifade etti.



Gazze'de elektrik şirketlerinin ödediği vergilerdeki artış ve İsrail ile Mısır'dan gelen nakil hatlarındaki arızalar elektrik krizinin büyümesine neden olurken, yaşanan uzun süreli kesintiler yıllardır İsrail ablukası altında bulunan Filistinlilerin mevcut sıkıntılarını daha da artırıyor.



Yaklaşık 10 yıldır elektrik sıkıntısı yaşanan bölgede sık sık meydana gelen kesintilerin son zamanlarda artması halkın protestolarına neden oluyor.



Gazze'deki elektrik dağıtım şirketi, Ramallah'taki Filistin hükümetinin elektrik santralini çalıştırmak için gereken yakıta ek vergi uygulamasının krizi büyüttüğünü belirtiyor.



Filistin hükümeti ise bunu reddederek, Hamas'ın dağıtım şirketi ve enerji kurumunda etkinliğini sürdürmesinin hükümetin görevlerini yerine getirmesini engellediğini savunuyor.



Filistin hükümeti, Gazze ve Batı Şeria'da yerel piyasada satılan tüm yakıt türlerine yüzde 90 vergi uyguluyor.