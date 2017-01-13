Hamas, Gazze'deki elektrik krizinden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Rami el-Hamdallah hükümetini sorumlu tutarak "izlenen tehlikeli politikalara son verilmesi" çağrısında bulundu.



Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki elektrik krizi ve artan kesintilerden Devlet Başkanı Abbas ve Hamdallah hükümetinin sorumlu olduğunu belirterek, "Bu danışıklı bir kriz. Amaç, Gazze'deki ablukayı sıkılaştırıp direnişçileri ve Gazze halkını hedef alan İsrail siyasetiyle kesişen politikalar izleyerek karışıklık oluşturmak." ifadelerini kullandı.





Abbas'tan izlediği bu tehlikeli politikaya son vermesini talep eden Berhum, Gazze halkının ihtiyaçları üzerinden oyun oynanmaması gerektiğini kaydetti.



Berhum, Hamas'ın Filistin halkının ihtiyaçlarını giderme konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini vurgulayarak, "Ne pahasına olursa olsun bundan vazgeçmeyeceğiz. Bu sıkıntıların bitmesi için tüm kapıları çalacağız, tüm yolları deneyeceğiz." ifadelerine yer verdi.





Gazze'de elektrik şirketlerinin ödediği vergilerdeki artış ve İsrail ile Mısır'dan gelen nakil hatlarındaki arızalar elektrik krizinin büyümesine neden olurken, yaşanan uzun süreli kesintiler yıllardır İsrail ablukası altında bulunan Filistinlilerin mevcut sıkıntılarını daha da artırıyor.



Yaklaşık 10 yıldır elektrik sıkıntısı yaşanan bölgede sık sık meydana gelen kesintilerin son zamanlarda artması halkın protestolarına neden oluyor.





Gazze'de Hamas'a bağlı elektrik dağıtım şirketi, Ramallah'taki Filistin hükümetinin elektrik santralini çalıştırmak için gereken yakıta ek vergi uygulamasının krizi büyüttüğünü belirtiyor. Filistin hükümeti ise bunu reddederek, Hamas'ın dağıtım şirketi ve enerji kurumunda etkinliğini sürdürmesinin hükümetin görevlerini yerine getirmesini engellediğini savunuyor.





Filistin hükümeti, Gazze ve Batı Şeria'da yerel piyasada satılan tüm yakıt türlerinde yüzde 90 vergi uyguluyor.





Abluka altındaki Gazze'nin ihtiyacı olan yaklaşık 400 megavat elektriğin, yalnızca 212 megavatı karşılanabiliyor. İsrail tarafından 120, Mısır'dan 32 megavat elektrik sağlanırken, akaryakıt sıkıntısı nedeniyle sık sık duran Gazze'deki santralden yalnızca 60 megavat elde edilebiliyor.