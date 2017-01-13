Gazze'deki Elektrik Krizi

Gazze Şeridi'nde emniyet güçleri, elektrik krizinin derinleşmesini protesto eden bir grup göstericiyi güç kullanarak dağıttı.



Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nda, bazı bağımsız aktivistlerin çağrısıyla elektrik krizinin derinleşmesini protesto eden göstericileri güvenlik güçleri jop ile sopa kullanarak ve havaya ateş açarak dağıttı.



İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, protestonun olağan biçimde başladığı, ancak göstericilerin elektrik şirketine ulaşmasıyla şirketin mallarına zarar vermeye kalkıştığı kaydedildi.



Açıklamada, göstericilerin elektrik şirketinin mallarına zarar vermeye kalkışması üzerine emniyet güçlerinin göstericilere müdahale etmek zorunda kaldığı ifade edildi.



Görgü tanıkları da polislerin göstericileri darp etmesi sonucu aralarında Fransa'nın resmi haber ajansı AFP'nin kameramanı Muhammed el-Baba'nın da yer aldığı birkaç göstericinin yaralandığını ifade etti.