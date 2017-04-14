Gazze'deki Elektrik Kesintisi

Filistin yönetimi, Gazze Şeridi'nde elektrik kesintisi olması durumunda tüm sorumluluğunun Hamas'a ait olduğunu belirtti.



Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki Enerji Kurumu'nun elektrik kesintilerine ilişkin açıklamasını, "Hamas'ın yeni kriz oluşturma ve bölgedeki durumu daha da kötüleştirme çabası" şeklinde değerlendirerek, "Gazze Şeridi'nde elektrik kesintisi gerçekleşirse, bu Hamas'ın idaresindeki elektrik şirketinin talimatıyla gerçekleşecektir." dedi.



Hükümetin, İsrail ve Mısır'dan sağlanan elektriği, senelik ödediğine dikkati çeken Mahmud, "Her yıl, İsrail'e 11 milyon dolar ve Mısır'a 1,9 milyon dolar ödeme yapılıyor." dedi.



Gazze'deki elektrik dağıtım şirketinin geçen 3 ayda elektrik ödemelerini tahsil ettiğini ancak herhangi bir ödeme yapmadığını ileri süren Mahmud, şirketin 3 ayda tahsil ettiği 27,3 milyon doların, elektrik santrali için gerekli yakıtın ödeneğini karşıladığını aktardı.



Mahmud ayrıca Hamas'a, Gazze'deki elektrik şirketini, bakanlıkları ve devlet kurumlarını ivedilikle teslim etmesi ve taraflar arasındaki bölünmeye tutunmaktan vazgeçmesi çağrısını yineledi.



Gazze'deki Elektrik Kurumu, dün yaptığı açıklamada, Türkiye ve Katar'ın sağladığı yakıt desteğinin tükenmesi nedeniyle bölgedeki elektrik santralinin önümüzdeki pazar günü faaliyetlerinin duracağı konusunda uyarmıştı.



Gazze'de Hamas'a bağlı elektrik dağıtım şirketi, Ramallah'taki Filistin hükümetinin elektrik santralinin çalışması için gerekli yakıttan ek vergi almasının krizi tırmandırdığını belirtiyor. Filistin hükümeti ise bunu reddederek, Hamas'ın dağıtım şirketi ve enerji kurumunda etkinliğini sürdürmesinin hükümetin görevlerini yerine getirmesini engellediğini savunuyor.



Filistin hükümeti, Gazze ve Batı Şeria'da yerel piyasada satılan tüm yakıt türlerinde yüzde 90 vergi uyguluyor.



Abluka altındaki Gazze'nin ihtiyacı olan yaklaşık 400 megavat elektriğin yalnızca 212 megavatı karşılanabiliyor. İsrail tarafından 120, Mısır'dan 32 megavat elektrik sağlanırken, akaryakıt sıkıntısı nedeniyle sık sık duran Gazze'deki santralden yalnızca 60 megavat enerji elde edilebiliyor.



Öte yandan Filistin yönetiminin, son zamanlarda Gazze Şeridi'ndeki kamu çalışanlarının mart ayı maaşlarında yüzde 30 kesinti yapılacağını açıklaması gerginliğe neden olmuştu.