Gazze'deki Elektrik Kesintileri Protesto Edildi

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar son dönemde artan elektrik sıkıntısına çözüm bulunması talebiyle gösteri düzenledi.



Bünyesinde birçok Filistinli grubu barındıran "Filistinli Güçler ve Gruplar Komitesi"nin çağrısı üzerine Gazze'nin batısındaki meçhul asker anıtı önünde toplanan onlarca kişi, son haftalarda sıklıkla yaşanan elektrik kesintilerini protesto etti. "Elektrik hayatın ruhudur", "Elektriksiz ne zamana kadar" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, yaşadıkları sıkıntılara en kısa sürede çözüm bulunmasını istedi.



İslami Cihad Hareketi'nin liderlerinden Hıdır Habib, komite adına yaptığı konuşmada, krizin baş müsebbibinin Gazze'ye elektrik tedarik edecek bütün projelere engel olan İsrail yönetimi olduğunu söyledi. Elektrik kesintilerinin günde 12 saati bulduğunu kaydeden Habib, Filistinli yetkililerden de krizi acilen çözmelerini istedi.



Elektrik krizinin sebepleri



Gazze'de elektrik şirketlerinin ödediği vergilerdeki artış ve İsrail ile Mısır'dan gelen nakil hatlarındaki arızalar elektrik krizinin büyümesine neden olurken, yaşanan uzun süreli kesintiler yıllardır İsrail ablukası altında bulunan Filistinlilerin mevcut sıkıntılarını daha da artırıyor.



Yaklaşık 10 yıldır elektrik sıkıntısı yaşanan bölgede sık sık meydana gelen kesintilerin son zamanlarda artması halkın protestolarına neden oluyor.



Gazze'de Hamas'a bağlı elektrik dağıtım şirketi, Ramallah'taki Filistin hükümetinin elektrik santralini çalıştırmak için gereken yakıta ek vergi uygulamasının krizi büyüttüğünü belirtiyor. Filistin hükümeti ise bunu reddederek, Hamas'ın dağıtım şirketi ve enerji kurumunda etkinliğini sürdürmesinin hükümetin görevlerini yerine getirmesini engellediğini savunuyor.



Filistin hükümeti, Gazze ve Batı Şeria'da yerel piyasada satılan tüm yakıt türlerinde yüzde 90 vergi uyguluyor.



Abluka altındaki Gazze'nin ihtiyacı olan yaklaşık 400 megavat elektriğin, yalnızca 212 megavatı karşılanabiliyor. İsrail tarafından 120, Mısır'dan 32 megavat elektrik sağlanırken, akaryakıt sıkıntısı nedeniyle sık sık duran Gazze'deki santralden yalnızca 60 megavat enerji elde edilebiliyor.