Gazze'de Uzlaşı Hükümeti'nin Kararlarına Protesto

Gazzeliler, Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin kararlarını protesto etmek ve İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek vermek için gösteri düzenledi.



Filistin El-Ahrar Hareketi ile Hamas ve İslami Cihad hareketlerinin kadınlar kolu tarafından düzenlenen eyleme, onlarca Gazzeli katıldı.



Eylemde konuşan Filistin El-Ahrar Hareketi Genel Sekreteri Halid Ebu Hilal, "Filistinli tutuklularla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek, Mahmud Abbas'ın Gazze'ye yönelik komplolarını boşa çıkarmak için burada toplandık." dedi.



Uluslararası topluma Gazze'nin, İsrail'in dayattığı abluka ve yaşadığı krizler nedeniyle patlama noktasına geldiği uyarısında bulunan Ebu Hilal, "Gazze, bir bomba ve barut fıçısı gibi. Güvenliği, ekonomisi ve elektriğine zarar verilmesini, memurlarının maaşlarının kesilmesini kabul etmiyor." ifadelerini kullandı.



Hamas'ın kadın kolu sorumlusu Reca el-Halebi, "Abbas, Filistinli memurların cebinden paralarını alıyor. Şimdi de elektrik faturasının bedelini ödemek istemiyor." diye konuştu.



Filistin yönetiminin önceki gün Gazze'nin elektrik giderlerinin finanse edilmesini durduracak bir karar aldığı ve bunun yakında uygulamaya konulacağı bildirilmişti.



Söz konusu kararın, ayrılığı bitirmek ve Gazze'yi teslim etmesi için Hamas'a baskı yapmak amacıyla alındığı ifade edilmişti.



İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin ihtiyacı olan yaklaşık 400 megavat elektriğin şu an yalnızca 152 megavatı karşılanabiliyor. İsrail tarafından 120, Mısır'dan 32 megavat elektrik sağlanırken Gazze'deki santralden 60 megavat elektrik elde edilebiliyordu.



Gazze'deki Enerji ve Tabii Kaynaklar Kurumu, akaryakıt sıkıntısı nedeniyle bölgedeki tek elektrik santralinde üretimin iki hafta önce durduğunu açıklamıştı.