Gazze'de Tunuslu Uçak Mühendisi Zevvari İçin Anma Töreni

Gazze'de, Tunus'ta evinin önünde suikasta uğrayan uçak mühendisi Muhammed Zevvari için anma töreni düzenlendi.



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, suikasta uğrayan Tunuslu uçak mühendisi Zevvari için Gazze'de anma töreni düzenledi.



Eski Tunus Cumhurbaşkanı El-Munsif el-Merzuki, törende yaptığı konuşmada, Tunus hükümetine seslenerek, Zevvari'ye düzenlenen suikastın aydınlatılması çağrısında bulundu.



Gazze'de on yıldır devam eden ablukanın bir an önce kaldırılmasını isteyen Merzuki, "Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişi ev hapsinde. İnsan vicdanının bunu kabul etmesi mümkün değil." ifadesini kullandı.



İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Muhammed, Zevvari'nin İsrail işgaliyle mücadelede katkısının olduğuna işaret ederek, "Bu suikast Kassam Tugayları'nın yaptığı donanım savaşını etkilemeyecektir. Düşman eli Zevvari'ye uzansa bile bizde bin tane daha Zevvari var. Düşmanın kazandığı hayal kırıklığından başka bir şey olmayacaktır." diye konuştu.



Öte yandan törende Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de gönderdiği mesaj okundu. Karadavi'nin mesajında, "Zevvari'nin, Filistin'de direnişe destek için sessizce çalışmasıyla bir model ortaya koyduğu" ifade edildi.



Zevvari'nin eşi de Kassam Tugayları mensubu olduğunun açıklanması dolayısıyla eşiyle gurur duyduğunu, çocuklarının onun yürüdüğü yolu takip edeceklerini dile getirdi.



Tunuslu uçak mühendisi Muhammed Zevvari 15 Aralık'ta Safaks kentindeki evinin önünde yabancı olduğu belirtilen silahlı kişilerce öldürülmüştü.



Suikastın ardından olayda İsrail'in parmağı olduğu iddiaları toplumda infiali artırdı. Saldırının gerçekleştiği yerde yapılan video çekimlerinin İsrail 10'uncu kanalında yayınlanmasıyla başlayan egemenliğin ihlali düşüncesi toplumun tepkilerini güçlendirdi.



Başlangıçta tepkisiz kalmayla suçlanan hükümet ve resmi makamlar suikastte yabancı parmağının kesinliğini ortaya koyarken, İsrail'e dönük suçlamalar için henüz delillerin kesinleşmediğini belirtiyor.



Filistin davasına toplumsal ve yönetim desteğinin her zaman canlı olduğu Tunus'ta, Zevvari suikastına ilişkin gösterilerin sürmesi bekleniyor.