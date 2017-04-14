Gazze'de Protesto İçin Elektrikler Kesildi

Gazze'de, "Filistin hükümetinin bölgeye yönelik adaletsiz uygulamaları", Filistin Enerji Kurumu'nun başlattığı süreli elektrik kesintisiyle protesto edildi.



Enerji Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, başta elektrik sorunu olmak üzere Gazze'ye yönelik "adaletsiz uygulamaları" protesto için Gazze'deki tüm elektrik kaynakları ve hatlarının yerel saatle 19.00 ila 23.00 arası kesildiği belirtildi.



Gazzeliler ise sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından, bölgede yaklaşık 10 senedir yaşanan elektrik krizine ilişkin "öfkeli" tutumlarını yansıtan ifadeler paylaştı.



Gazze'deki Elektrik Kurumu, dün yaptığı açıklamada, Türkiye ve Katar'ın sağladığı yakıt desteğinin tükenmesi nedeniyle bölgedeki elektrik santralinin önümüzdeki pazar günü faaliyetlerinin duracağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Filistin yönetimi ise Gazze Şeridi'nde elektrik kesintisi olması durumunda tüm sorumluluğun Hamas'a ait olduğunu açıklamıştı.



Filistin hükümeti ile Hamas idaresindeki Gazzeli yetkililer arasında uzun süredir devam eden elektrik krizinin yanı sıra Filistin yönetiminin, son zamanlarda Gazze Şeridi'ndeki kamu çalışanlarının mart ayı maaşlarında yüzde 30 kesinti yapılacağına ilişkin açıklama gerginliğe neden oluyor.