Gazze'de 'Palmiye Pazarı' Bayramı Kutlamaları

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Gençlerin St.Porphyrios Kilisesi'nin avlusunda resim çektirmesi

Ayinden detay görünütler

Ayin Başpiskopos Alexios tarafından yönetilmesi

St.Porphyrios Kilisesi Diyanet İlişkiler Bölümü Direktörü Cebr el Celde ile röportaj Gazze'de yaşayan Ortodoks Hristiyanlar, St.Porphyrios Kilisesi'nde düzenlenen ayinle "Palmiye Pazarı" bayramını kutladı. Hristiyan aleminde, Paskalya'dan bir önceki pazar günü kutlanan bayram, Hz. İsa'nın Kudüs'e girişi ve Kudüs halkının yollara çıkıp palmiye yapraklarını sallayarak sevinmesinin hatırası olarak kutlanıyor. Ayin Başpiskopos Alexios tarafından yönetildi.