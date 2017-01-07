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Gazze'de Noel Ayini

Gazze'de Noel Ayini

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kilisedeki ayine katılanlar Ayinde dua edilmesi ve ilahi okunması Başpiskopos Alexios'un ayini yönetmesi Ayine katılanların mum yakması Ayine katılan Hristiyan bir Gazzeli ile röportaj Jülyen takvimine göre Hazreti İsa'nın doğum gününü kutlayan Gazze'deki Ortodoks...

Gazze'de Noel Ayini

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kilisedeki ayine katılanlar
Ayinde dua edilmesi ve ilahi okunması
Başpiskopos Alexios'un ayini yönetmesi
Ayine katılanların mum yakması
Ayine katılan Hristiyan bir Gazzeli ile röportaj
Jülyen takvimine göre Hazreti İsa'nın doğum gününü kutlayan Gazze'deki Ortodoks Hristiyanlar, Saint Porphyrios Greek Kilisesi'nde Noel ayini düzenledi. Ayini Başpiskopos Alexios yönetti.

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