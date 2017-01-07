Gazze'de Noel Ayini

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Kilisedeki ayine katılanlar

Ayinde dua edilmesi ve ilahi okunması

Başpiskopos Alexios'un ayini yönetmesi

Ayine katılanların mum yakması

Ayine katılan Hristiyan bir Gazzeli ile röportaj

Jülyen takvimine göre Hazreti İsa'nın doğum gününü kutlayan Gazze'deki Ortodoks Hristiyanlar, Saint Porphyrios Greek Kilisesi'nde Noel ayini düzenledi. Ayini Başpiskopos Alexios yönetti.