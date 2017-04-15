Gazze'de 'Mumlu' Protesto

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sokağa çıkan yüzlerce Filistinli, bölgede yaşanan krizleri mumlarla protesto etti.



Hamas'ın çeşitli kentlerde düzenlediği gösterilere katılanlar, İsrail ablukasının kaldırılması ve Gazze sakinlerinin sıkıntılarının sona ermesi yönünde taleplerin yer aldığı dövizler taşıdı.



Gazze'nin kuzeyindeki gösteriler sırasında konuşan Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Muşir el-Mısri, Filistin hükümetini Gazze'nin sıkıntılarını artırmakla suçlayarak, hükümetin insani krizler üreterek, Gazze'yi kontrolünde bulunduran Hamas'a boyun eğdirmeye çalıştığını savundu.



Elektrik krizinin yeniden büyümesine karşı Filistin hükümetini uyaran Mısri, hükümeti Gazze konusunda sorumluluk almaya çağırdı.



Ablukayı Kırma ve Yeniden İmar Ulusal Girişim Heyeti Üyesi İhab el-Gasin de abluka karşısında suskun kalmayacaklarını ifade ederek, "Gazze'yi kasıp kavuran bu krizler, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından gerekçe gösterilmeden üretildi." dedi.



Gazze'de, akşam saatlerinde "Filistin hükümetinin bölgeye yönelik adaletsiz uygulamaları", Filistin Enerji Kurumunun başlattığı süreli elektrik kesintisiyle protesto edilmişti.



Gazze'deki Elektrik Kurumu, dün yaptığı açıklamada, Türkiye ve Katar'ın sağladığı yakıt desteğinin tükenmesi nedeniyle bölgedeki elektrik santralinin faaliyetlerinin pazar günü duracağı konusunda uyarıda bulunmuştu. Filistin yönetimi ise Gazze Şeridi'nde elektrik kesintisi olması durumunda tüm sorumluluğun Hamas'a ait olduğunu açıklamıştı.



Filistin hükümeti ile Hamas idaresindeki Gazzeli yetkililer arasında uzun süredir devam eden elektrik krizinin yanı sıra Filistin yönetiminin, son zamanlarda Gazze Şeridi'ndeki kamu çalışanlarının mart ayı maaşlarında yüzde 30 kesinti yapılacağına ilişkin açıklama da gerginliğe neden oluyor.