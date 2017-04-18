Gazze'de "İsrail Saldırılarına Hazırlık" Tatbikatı

Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Birimi, İsrail'in muhtemel saldırılarına hazırlık amacıyla tatbikat yaptı.



Gazze kentindeki El-Ketibe Meydanı'nda gerçekleştirilen tatbikata Sivil Savunma Birimi çalışanı onlarca kişi katıldı.



Bu kapsamda, İsrail'in hava saldırısı düzenlemesi, evlerde yangınların çıkması durumunda neler yapılacağı, sivillerin tahliyesi ve yaralılara nasıl müdahale edileceği tatbik edildi.



Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Raid ed-Dehşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatbikatla, "ekiplerinin yeterliliğini artırmayı ve muhtemel bir saldırıya karşı hazırlık derecesini ölçmek istediklerini ifade etti.



Dehşan, söz konusu tatbikatı ekipmanlarındaki büyük eksikliğe rağmen gerçekleştirdiklerini belirtti.



İsrail, Gazze'ye son yıllarda ilki 2008, ikincisi 2012 ve son olarak da 7 Temmuz 2014'te olmak üzere üç kez saldırı düzenlemiş, yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.