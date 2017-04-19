Gazze'de İsrail Ablukası Protesto Edildi

Gazze Şeridi'nde toplanan onlarca Filistinli, İsrail'in yaklaşık on yıldan beri bölgeye uyguladığı ablukayı protesto etti.



Hamas'a bağlı Sendikalar Birliğinin çağrısı üzerine Gazze'deki Birleşmiş Milletler (BM) Yüksek Komiserliği binası önünde toplanan Filistinliler, "Gazze'ye yönelik zalimce ablukaya hayır" ve "Gazze'ye uygulanan abluka insanlık suçudur" yazılı pankartlar açarak İsrail ablukasının son bulması yönünde sloganlar attı.



Sendikalar Birliği üyesi Muna Sekik, burada yaptığı basın açıklamasında, İsrail ablukası nedeniyle Gazze'deki hayat şartlarının günden güne zorlaştığını belirterek, "Dünyanın en yoğun nüfusuna sahip Gazze'de işsizlik oranı yüzde 47'ye ulaştı ve halkın yüzde 65'i yoksul." dedi.



Sınır kapılarının açılmaması nedeniyle tedaviye ihtiyacı olan hastalar ile çeşitli sebeplerden dolayı çıkış yapmayı bekleyen yüz binlerce vatandaşın çilesinin artarak devam ettiğini söyleyen Sekik, Gazze'deki tek elektrik santralinin çalışması için kullanılan yakıttan alınan vergiler dolayısıyla da elektrik krizinin aşılamadığını belirtti.



Hamas'ın 2006 yılındaki seçimleri kazanmasından bu yana İsrail ablukası ve saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'nde yıllardır ekonomik darboğaz yaşanıyor.