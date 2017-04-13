Gazze'de Engelli Gençten Resim Sergisi

Resim tutkunu Filistinli engelli genç Muhammed ed-Delv, Gazze Şeridi'nde sergi açtı.



Reşad eş-Şeva Kültür Merkezi'nde açılan "Hayallerim" isimli sergide, çoğunlukla çizgi film karakterlerini resmeden Delv'in 100 çalışması yer alıyor.



AA muhabirine konuşan kas erimesi (atrofi) hastası Delv, sergideki resimleri bir aylık çalışma neticesinde tamamladığını söyledi.



"Çizgi film karakterlerini resmetmek, benim gibi engelli biri için hayat anlamı taşıyor. Bu resimlerde umut buluyorum." diyen Delv, sergiyle "engel, hayatın bittiği anlamına gelmiyor" mesajını vermek istediğini ifade etti.



Gazze Şeridi'ndeki Sosyal İşler Bakanlığı, 2007 yılından bu yana devam eden İsrail ablukasının engelli vatandaşların yaşamını daha da zorlaştırdığını belirtiyor.