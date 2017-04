Gazze'de Abluka Karşıtı Gösteri

Gazze'de, İsrail'in 11 yıldan bu yana bölgeye uyguladığı abluka ve insani durumun kötüye gitmesi protesto edildi.



Gençlik Kuruluşları Genel Birliği'nin çağrısıyla Gazze kentindeki Meçhul Asker Anıtı önünde toplanan Filistinliler, İsrail ablukasını ve ablukadan dolayı zorlaşan hayat şartları ve insani durumun kötüye gitmesini protesto etti.



Göstericiler, "Arap dünyasının ve insanlığın vicdanı nerede?", "Gazze'de 11 yılı aşkın süredir devam eden abluka, gençliğimizin gelecek umudunu öldürdü." yazılı pankartlar taşıdı.



Gösteriyi organize eden aktivistlerden Muhammed el-İyle, gösteride yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze ablukasının üzerinden 11 yıl geçtiğine işaret ederek bu nedenle bölgedeki insani durumun, hayat şartlarının ve ekonominin her geçen gün kötüye gittiğini söyledi.



"Gazze Şeridi, elektrik krizi ve memur maaşlarında kesintiye gidilmesinin yanı sıra birçok krizle mücadele ediyor. Ablukanın ve bu krizlerin sürmesi, bölgedeki 200 bin gencin gelecek ümitlerini yerle bir edecek." diyen İyle, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan, Gazze'deki memur maaşlarında kesinti yapılması kararını iptal etmesini istedi.



İyle ayrıca Abbas ile tüm Filistinli gruplara, Gazze'ye yönelik sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulundu.



Gazze Şeridi'ndeki kamu çalışanları, mart ayı maaşlarını yüzde 30 kesintili alırken, Uzlaşı Hükümeti kesintinin geçici olduğunu ve ambargodan kaynaklandığını bildirmişti.



Filistin'de 2 Haziran 2014'te Ulusal Uzlaşı Hükümeti kurulmuş, ancak Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet Gazze Şeridi'nde göreve başlayamamıştı.



BM verilerine göre, Gazze'de halkın çoğu yardıma muhtaç şekilde yaşıyor ve bölgedeki işsizlik oranının yüzde 43'ü bulduğu belirtiliyor.