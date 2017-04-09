Gazze'de 4 Yıl Aradan Sonra Kitap Fuarı Açıldı

İsrail ablukası nedeniyle dört yıldır düzenlenemeyen Gazze'deki kitap fuarı, yeniden ziyaretçilere kapılarını açtı.



Gazze Şeridi'ndeki Kültür Bakanlığı tarafından dört yıl aradan sonra "Kudüs Kitap Fuarı" ismiyle düzenlenen fuara 20'ye yakın yayınevi ve kültür derneği katıldı.



Doha Sanat Derneği Müdürü Şaban Hassuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka, açmayı istediğimiz fuarlara dışarıdan katılımları engelliyor, bölgede uluslararası fuarları aksatıyor." dedi.



Fuarı, "kültür ve sanat düğünü" şeklinde nitelendiren Hassuna, bu tür etkinliklerle Filistin toplumunun okuma isteğini teşvik ederek önlerindeki engelleri aşmaya yardımcı olmayı hedeflediklerini söyledi.



Hassuna, fuarda tiyatro bölümünün de bulunduğuna işaret ederek, oyuncuların çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğini aktardı.



Gazze'deki "Kudüs Kitap Fuarı", 15 Nisan'a kadar açık olacak.



İsrail, Hamas'ın Filistin'deki seçimleri kazandığı 2006'dan bu yana Gazze Şeridi'ne abluka uyguluyor.