Gazze'de 1 Mayıs Kutlamaları

Gazze'de 1 Mayıs Dünya İşçi Bayramı dolayısıyla yüzlerce işçinin katıldığı yürüyüş düzenlendi.



Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) çağrısıyla düzenlenen gösteriye katılan yüzlerce Gazzeli işçi, "işçiler her gün sıkıntı çekiyor", "işçiler işsiz" yazılı dövizler taşıdı.



Gösteriye katılan Filistinli Muhammed en-Neccar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünya işçi gününde yaşadığımız zor şartlara karşı tepkimizi ortaya koymak için sokağa çıktık." dedi.



İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle Gazzeli işçilerin sıkıntılarının her gün daha da artığını söyleyen Neccar, "özgür dünya" diye nitelendirdiği uluslararası toplumu ve insan hakları derneklerini uygulanan ablukaya son verilmesi, Gazzelilerin sıkıntılarına çözüm bulunması ve iş imkanı sağlanması için harekete geçmeleri çağrısında bulundu.



Hamas'ın 2006 yılındaki seçimleri kazanmasından bu yana İsrail ablukası ve saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi'nde yıllardır ekonomik sıkıntı yaşanıyor.



Birleşmiş Milletler'in (BM) raporlarına göre, fakirliğin had safhada olduğu Gazze'de halkın yüzde 80'i dış yardımlara bağlı bir şekilde hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.



Dünya Bankası tarafından daha önce açıklanan raporda, Gazze'deki işsizlik oranının yüzde 41.7 olduğu kaydedilmişti.