Gazyağına Zam Bekleniyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere gazyağında 10 kuruş fiyat artışı beklendiğini duyurdu. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), 11 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere gazyağında 10 kuruş fiyat artışı beklendiğini açıkladı. PÜİS'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 11 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere gazyağında 10 kuruş fiyat artışı beklenmektedir"



Geçtiğimiz hafta benzine 12 motorine 17 kuruş yapılan zam yapılmıştı.



(İHA)