Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Gazyağına Zam Bekleniyor
Ara
BİST 89.893 %1,58
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,48 %0,17
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Gazyağına Zam Bekleniyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere gazyağında 10 kuruş fiyat artışı beklendiğini duyurdu.

Gazyağına Zam Bekleniyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere gazyağında 10 kuruş fiyat artışı beklendiğini duyurdu.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), 11 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere gazyağında 10 kuruş fiyat artışı beklendiğini açıkladı. PÜİS'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 11 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere gazyağında 10 kuruş fiyat artışı beklenmektedir"

Geçtiğimiz hafta benzine 12 motorine 17 kuruş yapılan zam yapılmıştı. - İSTANBUL

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

11 Nisan, Istanbul, İstanbul, Gazyağı, Motorin, Sendika, Benzin, Petrol