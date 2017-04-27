Gazprom'un 2016 Net Karı 951 Milyar Ruble Oldu

MOSKOVA (AA) – Dünyanın en büyük doğalgaz üreticisi Gazprom'un 2016'da net karının bir önceki yıla göre yüzde 20,9 artarak 951 milyar rubleye çıktığı bildirildi.



Gazprom'dan yapılan açıklamada, şirketin geçen yılki satış gelirlerinin yüzde 0,6 artışla 6,1 trilyon rubleye çıktığı, net karının da 951 milyar rubleye (16,7 milyar dolar) ulaştığı belirtildi. Net kar ve gelirdeki yükselişin ana nedeninin Avrupa'nın doğalgaz talebindeki artış olduğu ifade edildi.



Gazprom, Avrupa'ya doğalgaz ihracatını geçen yıl 2015'e göre yüzde 12,5 artırırken, şirketten salı günü yapılan açıklamada, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin finansmanına yönelik anlaşmanın da imzalandığı duyurulmuştu.



Yaklaşık bin 220 kilometrelik uzunluğa sahip olması planlanan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattıyla Gazprom, Avrupa'ya yılda 55 milyar metreküp ilave doğalgaz ihraç etmeyi hedefliyor.