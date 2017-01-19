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Gazprom, Türk Akımı'na 42 Milyar Ruble Yatıracak
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Gazprom, Türk Akımı'na 42 Milyar Ruble Yatıracak

Rus enerji şirketi Gazprom, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesine bu yıl içinde 42 milyar ruble yatırmayı planlıyor.

Gazprom, Türk Akımı'na 42 Milyar Ruble Yatıracak

Rus enerji şirketi Gazprom, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesine bu yıl içinde 42 milyar ruble yatırmayı planlıyor.

Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından Türk Akımı boru hattının inşası için 2017'de 42 milyar rublelik (yaklaşık 700 milyon dolar) yatırım yapılacak.

Şirket, ayrıca bu yıl içinde Kuzey Akım 2 doğalgaz projesine 110 milyar ruble, Sibirya'nın Gücü projesine de 159 milyar ruble yatırım yapmayı planlıyor.

Öte yandan, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın enerji komitesi, dün aldığı kararla, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin onaylanmasını parlamentoya önermişti. Projeye ilişkin anlaşmanın yarın onaylanmak üzere Duma gündeminde ele alınması bekleniyor.

Türk Akımı projesi için Rusya ve Türkiye arasında hükümetlerarası anlaşma geçen yıl ekim ayında imzalanmıştı.

Proje kapsamında her biri 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki boru hattının inşa edilmesi planlanıyor.

İlk hattın Türkiye'ye, ikinci hattın ise gerekli teminatların alınması halinde Avrupa'ya doğalgaz ulaştırması öngörülüyor. Söz konusu hattın Türkiye bölümünün, 2019'da faaliyete geçmesi planlanıyor.

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